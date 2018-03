Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfall in Steinheid

LPI-SLF: Verkehrsunfall in Steinheid

Saalfeld - Am Samstag kollidierte gegen 13:50 Uhr ein 26jähriger Audifahrer beim Befahren der Hohewartstraße in Steinheid aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn mit einer Hauswand. Der Fahrer wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

