Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei ...

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Verletzten

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 43-jähriger mit seinem Transporter die B282 von Schleiz kommend in Fahrtrichtung Mühltroff. Im dortigen Waldstück hatte er die Absicht nach rechts in einen Waldweg abzubiegen. Deshalb verringerte er seine Geschwindigkeit und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger. Dies bemerkte die dahinter fahrende Audifahrerin und bremste ab. Der wiederum dahinter fahrende 27-jährige Audifahrer bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf. Es kam zur Kollision aller drei Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des Transporters und die Audifahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Audi entstanden wirtschaftliche Totalschäden in einer Höhe von jeweils ca. 15.000 Euro. Sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Transporter entstand Sachschaden im Heckbereich von ca. 5.000 Euro.

