Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei ...

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Am 06.12.2018 gegen 13:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Seat (60, m, deutsch) die Saalfelder Straße aus Richtung Krölpa kommend in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Zu diesem Zeitpunkt kam ihn ein Pkw Mini entgegen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der Fahrer des Pkw Seat in einer leichten Rechtskurve die Gewalt über seinen Pkw und kam nach links auf die Fahrbahnseite des Gegenverkehrs. Hier kam es zur seitlichen Kollision mit dem Pkw Mini. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Fahrerin des Pkw Mini (48, w, deutsch) wurden dabei verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000,- Euro.

