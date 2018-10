Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfall unter ...

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Pößneck - Am Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich im Wernburger Weg in Pößneck ein Verkehrsunfall, wobei die unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Unfallverursacherin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr fuhr. Die beiden entgegenkommenden Pkw's trafen sich nach starkem Bremsmanöver frontal, wodurch ein Sachschaden von circa 2000EUR entstand und glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Gegen die 32-jährige gebürtige Pößneckerin wurde eine Anzeige wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt und der Führerschein beschlagnahmt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx