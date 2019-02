LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Dienstag, den 26.02.2019, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem PKW in Schleiz, in der Industriestraße. Der Fahrer des PKWs übersah beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Bus, so dass es zu einer Kollision kam. Die Insassen des Busses wurden nicht verletzt. Der Fahrer des PKWs verletzte sich leicht, benötigte jedoch keinen Arzt. Der PKW wurde im Anschluss aufgrund des Unfallschadens abgeschleppt.

