Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Triptis, Saaale-Orla-Kreis - In der Nacht 02./03.04.2018 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Braunsdorfer Straße zwischen einem derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem geparkten Pkw Hyundai. Der Halter des Pkw Hyundai stelle die Beschädigung an der Stoßstange seines Fahrzeugs gegen 08:15 Uhr fest. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich pflichtwidrig und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

