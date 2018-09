Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Zollgrün - Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Zollgrün ein Verkehrsunfall, wobei ein blauer Pkw durch eine Hecke in auf ein Grundstück fuhr, mehrere Bäume und einen abgeparkten Pkw beschädigte. Die fünf jugendlichen Insaßen versuchten erfolglos, das Fahrzeug zu bergen. Nachdem sie durch einen Anwohner angesprochen wurden, entfernten sie die Kennzeichen vom Fahrzeug und rannten in unbekannte Richtung davon. Über die FIN des Fahrzeugs konnte die Halterin ermittelt und die Gruppe der Jugendlichen teilweise identifiziert werden. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel zur Spurensicherung sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10000 Euro.

