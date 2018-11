Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf dem ...

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz

Schleiz - Am Mittwoch, den 28.11.18, ereigenete sich zwischen 15:00 und 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Kaufland Parkplatz in der Oetterdorfer Straße in Schleiz, wobei eine bislang unbekannte Person die rechte Seite eines schwarzen Audi A4 mit ihrem Fahrzeug beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter, ohne seine Personalien am Unfallort zu hinterlassen. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1000 EUR.

Zeugen werden höflich gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

