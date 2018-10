Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht nach ...

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Schwerlasttransport

Pößneck - Am 12.10.2018, kurz vor 22 Uhr, kam es in Pößneck in der Saalfelder Straße im Rahmen einer Schwerlasttransport-Begleitung zu einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher stieß mit dem überbreiten Fahrzeug am Anhänger zusammen und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne Hinweise auf seine Idendität zu hinterlassen. Durch den Zusammenstoß wurde die Ladung sowie der Anhänger des Transportfahrzeugs beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Saalfeld, bzw. bog vermutlich in Pößneck in eine Seitenstraße ein. Das verursachende Fahrzeug, bei dem es sich um einen grauen Honda CR-V handelt (SUV), müsste Schäden im Bereich der Fahrerseite am Außenspiegel oder an den Beleuchtungseinrichtungen aufweisen. Der Fahrzeugführer oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

