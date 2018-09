Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Vermisste 17-Jährige wieder ...

LPI-SLF: Vermisste 17-Jährige wieder aufgetaucht

Frössen - Die 17-jährige Vermisste aus dem Saale-Orla-Kreis, welche im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bundesweit gesucht wurde, ist wieder aufgetaucht. Sie wurde am Dienstag Nachmittag nach Zeugenhinweisen in Magdeburg durch die Polizei aufgegriffen. Sie gab an, ihren neuen Freund ohne das Wissen ihrer Eltern besucht zu haben. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten darf die Ausreißerin nun noch einige Tage bei ihrem Freund verbringen. Die Polizei bedankt sich für die Zeugenhinweise und das Engagement aus der Bevölkerung.

