Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verstimmungen wegen ...

LPI-SLF: Verstimmungen wegen verstreuter Essensreste

Saalfeld - Am Donnerstagabend wurde die Polizei in die Beulwitzer Straße gerufen, da es zwischen mehreren Männern vor einem Wohnblock zu einem handfesten Streit gekommen war. Auslöser soll gewesen sein, dass der Hund eines 32-jährigen Beteiligten (deutsch) auf der Wiese verstreute Essensreste gefressen habe und diese ihm nicht bekommen waren. Als Verursacher hatte der Hundehalter einen 30-Jährigen (deutsch) im Verdacht. Der 30-Jährige war in der Folge gegen 20:45 Uhr mit weiteren Bekannten in der Beulwitzer Straße beim Hundehalter erschienen und mit ihm in Streit geraten. Ein 17-jähriger Begleiter (syrisch) des 30-Jährigen habe den Hundehalter dann angegriffen und zu Boden gebracht und dabei das Handy des 32-Jährigen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei der Auseinandersetzung niemand verletzt worden. Bis die Polizisten vor Ort eintrafen, um die Situation zu beruhigen, hatten sich die Beteiligten noch gegenseitig beleidigt. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen den 17-Jährigen auf. Gegen den 30-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet, da er gegenüber den Polizisten einräumte die Essensreste auf der Wiese verteilt zu haben.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx