Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Versuchter Einbruch in ...

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Jugendclub Schleiz

Saalfeld - Im Zeitraum vom 27.10.2018 00:30 Uhr bis 15:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Schleizer Jugendclub am Görkwitzer Unterweg einzudringen. Durch Hebeln an der Eingangstür wurde lediglich der Dichtgummi beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich daher nur auf wenige Euro. Beute erlangten die Täter nicht.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die PI Schleiz unter der Rufnummer 03663/4310 entgegen.

