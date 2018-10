Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Firma

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Firma

Neundorf b. Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - In der Nacht 20./21.10.2018 versuchte ein unbekannter Täter in eine Firma in der Bayrischen Straße einzubrechen. Es wurde bereits ein Fensterglas zerstört. Danach ließ der Täter aber von seinem Vorhaben ab und entfernte sich ohne Beutgut. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx