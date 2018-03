Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Vierstelligen Betrag an ...

LPI-SLF: Vierstelligen Betrag an Betrüger verloren

Judenbach. Landkreis Sonneberg - Opfer einer Betrugsmasche mit einem vermeintlichen Gewinnspielversprechen wurde Ende Februar eine 73-Jährige in Judenbach. Die Rentnerin hatte einen Anruf von einer ihr unbekannten Person erhalten, wobei ihr gesagt wurde, dass sie angeblich 80.000 EUR gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie 2.200 EUR auf ein Konto in der Türkei überweisen, was die 73-Jährige auch tat. Wenige Tage später wurde die Frau erneut angerufen. Wieder wurde ihr von einem Gewinn berichtet, der sich jetzt auf 180.000 EUR erhöht habe. Für eine Auszahlung des verlockenden Angebots wären aber nochmal 2.700 EUR von der Rentnerin zu überweisen. Zu dieser Überweisung kam es aber glücklicherweise nicht, da Angehörige der Rentnerin den Betrug erkannten und die Polizei alarmierten. Die angebliche Gewinnsumme erhielt die Rentnerin, wie bei dieser Betrugsmasche bekannt, natürlich nicht. Stattdessen büßte sie den vierstelligen Geldbetrag ein, den sie auf das Konto im Ausland überwies.

