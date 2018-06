Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Von Fahrbahn abgekommen

LPI-SLF: Von Fahrbahn abgekommen

Pörmitz / L1077, Saale-Orla-Kreis - Am 12.06.2018 gegen 08:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes (62, w, deutsch) die L1077 aus Richtung Oettersdorf kommend in Richtung Dittersdorf. Auf Höhe der Einmündung Pörmitz kam sie aus bislang ungklärter Ursache nach links über eine Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab. Die Frau kam erst nach ca. 100 Metern im Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurde sie schwer verletzt. Der Gesamtschaden an Pkw und Verkehrseinrichtung wird auf ca. 8.500,- Euro geschätzt.

