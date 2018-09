Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Von Fahrbahn abgekommen

LPI-SLF: Von Fahrbahn abgekommen

Etzelbach - Freitagmorgen um 06.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Toyotafahrer die B 88 von Jena kommend in Richtung Rudolstadt. Kurz vor der Ortslage Etzelbach verliert er auf regennasser Fahrbahn beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kommt in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und landet auf dem Dach. Zur Behandlung der leichten Verletzungen wurde der Fahrzeuglenker in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

