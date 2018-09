Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Vorfahrt missachtet

LPI-SLF: Vorfahrt missachtet

Frössen, Saale-Orla-Kreis - Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr befuhr eine 56-jährige VW-Fahrerin die L1093 aus Blankenstein kommend in Fahrtrichtung B90. Bei Frössen wollte sie nach links in Richtung Saaldorf abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Renault, welcher vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

