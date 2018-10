Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Königsee - Am Dienstag gegen 17:15 Uhr befuhr ein Skoda-Fahrer die Bergstraße um dann auf die Straße Am Schiefer aufzufahren. Hierbei beachtete er die Vorfahrt nicht und es kommt zur Kolision mit einer aus Richtung Dröbischau kommenden Ford-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt 6000 Euro geschätzt wurde.

