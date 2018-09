Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Vorfahrtsfehler mit vier ...

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler mit vier verletzten Personen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am 31.08.2018 gegen 22:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mitsubishi (20, männlich, syrisch) die Oschitzer Straße stadteinwärts und wollte die sog. Kaufhauskreuzung geradeaus in Richtung Alte Poststraße passieren. Im Gegenverkehr näherte sich ein Pkw VW. Der Fahrer des Pkw VW (53, männlich, italienisch) bog nach links in die Hofer Straße ab, ohne den entgegenkommenden Pkw Mitsubishi durchfahren zu lassen. Es kam zu einer Frontalkollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Beifahrer des Pkw Mitsubishi (34, männlich, ungeklärt), der Fahrer des Pkw VW sowie ein Beifahrer des Pkw VW (31, männlich, libanesich) leicht verletzt. Ein weiterer Beifahrer des Pkw VW (36, männlich, irakisch) wurde sogar schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstanden Sachschaden wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

