Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: VW Polo beschädigt

LPI-SLF: VW Polo beschädigt

Rudolstadt - Unbekannte beschädigten am Donnerstagnachmittag einen in der Rudolstädter Bahnhofstraße abgestellten VW Polo. Vermutlich fuhr ein noch unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr gegen den blauen Volkswagen und verursachte dabei Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anstatt den Fahrzeugeigentümer oder die Polizei zu verständigen, fuhr der Unbekannte jedoch offenbar weiter. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

