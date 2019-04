Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Warnung: Gewinnversprechen ...

LPI-SLF: Warnung: Gewinnversprechen am Telefon

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag, den 23.03.2019, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Telefonat zwischen einem Unbekannten Mann und einem 23-jährigen Mann. Der Unbekannte versprach einen Gewinn in Höhe von 49.900,00EUR, wenn der 23-jährige Steamkarten in Höhe von 900,00EUR kauft. Nachdem das Geld für die Karten bezahlt wurde, wurden weitere 10 Prozent von dem Gewinn vom Unbekannten Anrufer verlangt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass keine dubiosen Aufforderungen von Unbekannten angenommen werden sollen und die Polizei zu verständigen ist.

