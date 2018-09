Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Wasserbüffel verursacht ...

LPI-SLF: Wasserbüffel verursacht Sachschäden

Burkersdorf - Ein Wasserbüffel soll letzte Nacht in Burkersdorf Sachschäden an einem LKW verursacht haben. Gegen 23.20 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem sie auf ihrem Grundstück gerade einem Wasserbüffel begegnet war. Der Büffel hatte offenbar auf den bellenden Hund der Frau reagiert und ließ sich erst durch die lauten Rufe der Grundstückseigentümerin in die Flucht schlagen. Beim Flüchten soll der Büffel gegen den auf dem Grundstück abgestellten Transporter gestoßen sein. Hierbei nahmen nach erster Inaugenscheinnahme ein Blinker, ein Kotflügel sowie eine Stoßstange des Volkswagens Schaden. Verletzt wurde niemand. Der Büffel gehört offensichtlich zu einer Gruppe von drei Wasserbüffeln, die vor einigen Tagen bereits aus ihrer Weide flohen und seitdem rund um Burkersdorf unterwegs sind. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich das Tier bereits entfernt. Zur späteren Schadensregulierung wurde der verantwortliche Agrarbetrieb informiert.

