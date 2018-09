Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Wüstenbussard durch Anwohner ...

LPI-SLF: Wüstenbussard durch Anwohner eingefangen

Schleiz - Am Morgen des 01.09.2018 wurde in Schleiz/ OT Möschlitz, ein Wüstenbussard durch Anwohner in deren Hühnerstall eingefangen und an einen Falkner übergeben. Dieser nahm das Tier im Anschluss in seine Obhut. Den Angaben des Falkners zufolge handelt es sich bei dem Tier vermutlich um ein junges Weibchen, welches ein Glöckchen trägt und beringt ist. Die Ringnummer lautet ZG 13,0 18 1009. Der Eigentümer des Bussards wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

