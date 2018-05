Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen einer ...

LPI-SLF: Zeugen einer Sachbeschädigung gesucht!

Saalfeld - Tanna/Saale-Orla-Kreis: In den Leiten wurden durch unbekannte(n) Täter ein Holzkohlegrill und ein Abfalleimer der Stadt Tanna beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 150,00 Euro. Diese Sachbeschädigung könnte durchaus noch ein Ergebnis des Himmelfahrtstages sein, wurde aber erst am 14.05.2018 festgestellt und bei der PI Saale-Orla angezeigt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen genommen!

