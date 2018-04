Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen gesucht

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Saalfeld - Unterwellenborn - Am Freitag ereignete sich auf der B 281 im Bereich der Abfahrt Unterwellenborn ein Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr befuhr der 90-jährige Fahrer eines blauen Pkw VW Golf die Bundesstraße in Richtung Saalfeld. An der Auffahrt Unterwellenborn fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug auf die Bundesstraße auf und missachtete die Vorfahrt des Golf. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 90-jährige auf die Gegenfahrbahn aus, die in diesem Bereich zweispurig ist. Hier kam ihm jedoch ein grauer Nissan Jeep entgegen. Der 56-jährige Nissanfahrer versuchte dem Golf auszuweichen, beide Fahrzeuge kollidierten dennoch seitlich. Der eigentliche Verursacher, das Fahrzeug, welches aufgefahren war, setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Glücklicherweise wurden die Fahrzeugführer und die 81- und 82-jährigen Mitfahrerinnen im Golf nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 7.000 Euro. Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

