Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Saalfeld - Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Saalfeld im Kirchweg ein Verkehrsunfall, bei dem die Verursacherin sich unerlaubt entfernte. Die 46-jährige Fahrerin eines blauen Pkw KIA Picanto stellte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß vor einer Bäckerfiliale ab. Nach dem Einkauf musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der KIA wurde vorn links beschädigt, der Schaden beläuft sich auf mehr als 500 Euro. Die Verursacherin kann nur die Kundin gewesen sein, welche vor ihr im Laden bedient wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

