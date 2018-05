Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen zu ...

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Neustadt/Orla - Am Freitag, dem 18.05.2018, kam es in Neustadt/Orla auf dem Aldi-Parkplatz, gegenüber dem Geschäft "Mühle", zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14-14:45 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den PKW Opel Mokka in rot des Geschädigten an der hinteren Stoßstange beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saale-Orla in Verbindung zu setzen.

