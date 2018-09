Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen zu ...

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht beim Admira-Center gesucht

Schleiz - Am 01.09.2018 kam es gegen 11:20 Uhr auf dem Kaufland Parkplatz in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Ford Mustang wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz beschädigt. Der Schaden am abgeparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

