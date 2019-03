Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen zu ...

LPI-SLF: Zeugen zu Fußballschmierereien gesucht

Saalfeld - Zeugen sucht die Polizei zur Identität von zwei Tätern, die in der Nacht zum Donnerstag diverse Fußballschmierereien im Saalfelder Ortsteil Gorndorf anbrachten. Die bisher unbekannten jungen Männer sollen gegen 01.00 Uhr in der Geraer Straße, der Albert-Schweitzer-Straße sowie der Stauffenbergstraße diverse Stromverteiler- und Telefonkästen mit roter und weißer Farbe besprüht haben. Dabei verursachten sie Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein Zeuge sah die mit Kapuzenshirts bekleideten Verdächtigen gegen 01.15 Uhr noch in Richtung Altgorndorf wegrennen und alarmierte die Polizei. Trotz der folgenden Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer jedoch unerkannt flüchten. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

