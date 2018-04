Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen zu Körperverletzungen ...

LPI-SLF: Zeugen zu Körperverletzungen gesucht

Rudolstadt - Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern, die sich am Mittwochabend in Rudolstadt ereigneten. Laut ersten Zeugenaussagen sollen sich gegen 20.30 Uhr etwa 10 Jugendliche vor einem Großmarkt Am Spielborn lautstark gestritten und dann teilweise aufeinander eingeschlagen haben. Bei den Beteiligten soll es sich um junge Männer deutscher Herkunft sowie um mehrere Jugendliche mit Migrationshintergrund gehandelt haben. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich ein Großteil der Personen jedoch bereits zu Fuß entfernt. Gegen 21.15 Uhr sollen unter Umständen dieselben Beteiligten vor einer Berufsschule im Erich-Correns-Ring in eine weitere Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Hier konnten die Beamten die Personalien von acht möglichen Beteiligten erheben. Der überwiegende Anteil der jungen Männer mit deutscher und irakischer Herkunft war alkoholisiert. Ernsthafte Verletzungen wies keiner der Beteiligten im Alter zwischen 17 und 22 Jahren auf. Zu Ursache und Ablauf der Auseinandersetzungen wird nun ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Saalfelder Polizei weitere Zeugen. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

