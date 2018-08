Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in ...

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in Mengersgereuth-Hämmern gesucht

Frankenblick - Ein bisher unbekannter Pkw befuhr am Sonntagnacht die Steinheider Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Augustenthal. Dabei stieß das Fahrzeug gegen einen Mauersims, der dadurch beschädigt wurde. Der Fahrer/die Fahrerin verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Die Unfallzeit liegt zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

