Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Föritz - Die Sonneberger Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagabend ein Kind in Föritz verletzt wurde. Der 13-jährige Junge gab an, dass er gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzung von der Flurstraße in Richtung Lindenstraße befahren habe. Dabei sei er quer über die Kreuzung gefahren und wurde angeblich von einem blauen BMW leicht touchiert. Deshalb sei der Junge gestürzt und erlitt Prellungen sowie Schürfwunden an den Beinen. Nach seinen Schilderungen fuhr der noch unbekannte Fahrer des BMWs davon, ohne seine Unfallbeteiligung und Personalien anzugeben. Das Kind fuhr zunächst nach Hause und wurde anschließend durch seine Mutter zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizeiinspektion suchen nun dringend Augenzeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu beteiligten Autofahrern liefern können. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx