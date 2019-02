Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugenaufruf nach ...

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Beschädigung an einem Bienenhaus

Gefell, Saale-Orla-Kreis - In der Zeit vom Dienstag, den 05.02.2019 zum Donnerstag, den 14.02.2019 wurden in Gefell, im "Dodagrund", mehrere Scheiben eines Bienenhauses eingeschlagen. Es wurden an der Forderseite mehrere Flugfronten zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zu möglichen Tätern an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

