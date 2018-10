Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis - Am 02.10.2018 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Arnshaugker Straße, Höhe Bäckerei, ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Ford (30, w, deutsch) befuhr die Unfallstelle in Richtung Pößnecker Straße. Dabei fuhr sie an drei parkenden Pkw vorbei. Plötzlich parkte eines der Fahrzeuge rückwärts aus und es kam zur Kollision. Danach entfernte sich des unfallverursachende Fahrzeug pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Pkw Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx