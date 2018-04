Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugenaufruf zu ...

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Pößneck

Pößneck - Am Dienstag, dem 13.03.2018, kam es in Pößneck gegen 19:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Kaufland. Eine Fahrzeugführerin sei mit ihrem Skoda in den Kreisverkehr aus Richtung Neustadt kommend eingefahren und dort mit einem im Kreisverkehr fahrenden VW-Golf-Fahrer zusammen gestoßen. Höhe der Orlamünder Straße hätten beide Fahrzeuge dann angehalten um die Polizei zu informieren. Zu diesem Unfall werden im Nachgang aufgrund von gegensätzlichen Aussagen der Beteiligten nun Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben. Insbesondere eine Frau, welche sich vor Ort zunächst als Unfallzeugin zu erkennen gegeben hatte, jedoch durch einen der Beteiligten vom Unfallort weggeschickt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizei Schleiz in Verbindung zu setzen.

