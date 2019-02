LPI-SLF: Zeugenaufruf zu unbekanntem Graffitisprayer

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - In dem Zeitraum von Freitag, 22.02.2019, 19:00 Uhr zu Samstag, 23.02.2019, 08:00 Uhr wurden mehrere blaue und grüne Graffiti in Pößneck bei dem Fahrradladen "Bike-Mike" angebracht. Der Laden befindet sich in dem Edwin-Hörnle-Weg 11. Die Graffitis tragen den Schriftzug "Mors"/"Murs". Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

