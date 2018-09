Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zeugenhinweise zu ...

LPI-SLF: Zeugenhinweise zu Auseinandersetzung gesucht

Saalfeld - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich gestern Abend im Saalfelder Ortsteil Gorndorf, vor einem Supermarkt in der Rathenaustraße ereignete. Gegen 22.00 Uhr sollen sich zunächst drei junge Asylbewerbern untereinander geschlagen haben. Als ein Deutscher sie ansprach, soll einer der Verdächtigen den Zeugen mit einer Glasscherbe in der Hand bedroht haben. Außerdem soll einer von ihnen mehrmals gegen einen parkenden PKW getreten und dabei erhebliche Sachschäden verursacht haben. Anschließend seien die drei Verdächtigen, die teilweise blutende Wunden aufwiesen, zu Fuß geflüchtet. Polizisten konnten in der Nacht einen 17-jährigen, tatverdächtigen Afghanen stellen. Von den beiden anderen Beteiligten fehlt bisher noch jede Spur. Deshalb hofft die Saalfelder Polizei auf weitere Zeugenhinweise. Ein Täter soll lockige Haare sowie ein schwarzes T-Shirt getragen haben und besaß Handverletzungen. Der Zweite trug ein weißes Basecap, hatte ein asiatisches Erscheinungsbild und blutete am Ohr. Täterhinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen. An dem betroffenen VW Golf entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung sowie der Sachbeschädigung.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx