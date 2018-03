Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zu schnell in Kurve

LPI-SLF: Zu schnell in Kurve

Schleiz / B 282, Saale-Orla-Kreis - Am 19.03.2018 gegen 07:00 Uhr befuhr der Fahrer (18, m, deutsch) eines Pkw Renault die B 282 aus Richtung Heinrichsruh kommend in Richtung Plauen. Beim Durchfahren der "Waldkurve" am Abzweig Oberböhmsdorf geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser kam im Straßengraben entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro.

