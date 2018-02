Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Zwei Unfälle an gleicher Stelle

LPI-SLF: Zwei Unfälle an gleicher Stelle

Bad Lobenstein/Saaldorf - Am Mittwoch gegen 10:45 Uhr befuhr ein 48 jähriger Fiat-Fahrer die B90 aus Richtung Frössen kommend in Fahrtrichtung Saaldorf. Etwa 500 m vor dem Abzweig nach Mühlberg kam er am Ausgang einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Grund hierfür war unangepasste Geschwindigkeit auf der feuchten, winterglatten Fahrbahn. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen.

Kurze Zeit später fuhr ein 59 jähriger Citroen-Fahrer ebenfalls diese Strecke. Als er die Rechtskurve passiert hatte, erschrak er sich wegen dem o.g. Fiat, welcher noch im Straßengraben stand. Deshalb bremste er stark ab, wobei das Fahrzeug im Heckbereich ausbrach und nach rechts in den Straßengraben schleuderte. Hier stieß der Citroen mit der Front ins Erdreich, drehte sich um etwa 90 Grad und kam am Fiat lehnend zum Stehen.

Personen wurden bei den Verkehrsunfällen nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6200 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx