Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Alkohol am Steuer

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Hildburghausen/Heldburg - Am 16.02.2019 um 19:52 Uhr führten die Beamten der PI Hildburghausen in der Ortslage Heldburg eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 18-jährigen Fahrer eines Pkw Kia Picanto fiel dabei der Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille.

Die Beamten ordneten die Blutentnahme an. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den jugendlichen Fahrer wurde eingeleitet.

