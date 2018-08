Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: An Ampel aufgefahren

LPI-SHL: An Ampel aufgefahren

Walldorf - Mittwochnachmittag befuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer die Meininger Straße in Walldorf in Richtung Wasungen. An einer Ampel übersah er die ordnungsgemäß haltenden Fahrzeuge eines 51- und eines 44-jährigen Mannes. Er fuhr auf und schob den Skoda und den VW vor sich aufeinander. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Die beiden PKW-Fahrer verletzten sich leicht.

