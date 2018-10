Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Angeeeckt und abgehauen

LPI-SHL: Angeeeckt und abgehauen

Suhl - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß Mittwochnachmittag gegen einen VW, der am rechten Fahrbahnrand in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl geparkt war. Nach dem Unfall verließ der Unbekannte unerlaubt die Unfallstelle. Vom flüchtigen Fahrzeug blieben ein Scheinwerferglas und eine Abdeckkappe zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

