Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Auf dem Dach gelandet

LPI-SHL: Auf dem Dach gelandet

Zella-Mehlis - Eine 66-jährige Nissan-Fahrerin wollte Donnerstagmorgen (27.09.2018) aus ihrem Grundstück in der Straße "Regenberg" in Zella-Mehlis auf die Hauptstraße fahren. Dabei verlor sie aus ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über ihren PKW, fuhr links einen Hang hoch, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin verletzt sich glücklicherweise nur leicht, am Nissan entstand hingegen ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

