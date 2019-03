Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ausweichmanöver führt zu Überschlag

LPI-SHL: Ausweichmanöver führt zu Überschlag

Schwarza (bei Suhl) - Weil er einem Fuchs ausweichen wollte, kam ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen am Morgen des 16.03.19 auf der K580 nahe Schwarza nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden zwei Begrenzungspfosten und rund 10 Meter Schutzplanke beschädigt. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde verletzt in das Klinikum Meiningen verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

