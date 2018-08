Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Auto angefahren und aus dem ...

LPI-SHL: Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

Suhl - In der Zeit vom 29.08.2018, 19:30 Uhr bis 30.08.2018, 14:30 Uhr, ereignete sich in Suhl, Straße Am Himmelreich eine Verkehrsunfallflucht. Eine dort wohnhafte 35 Jährige stellte ihren weißen Pkw Seat Mii vor dem Haus ab. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurück kam musste sie einen Schaden daran feststellen, der Kotflügel wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle und hinterließ am geschädigten Seat einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.

