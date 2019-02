Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Auto rollt rückwärts

LPI-SHL: Auto rollt rückwärts

Kaltensundheim - Mittwochvormittag (27.02.2019) wollte die 58-jährige Mitarbeiterin eines Zustelldienstes in der Mittelsdorfer Straße in Kaltensundheim Post zustellen und parkte dafür ihr Fahrzeug. Vermutlich sicherte sie es nicht ausreichend gegen das Wegrollen und so machte sich der PKW selbstständig und rollte rückwärts. Die 58-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits hinter dem Auto und wurde erfasst. Sie verletzte sich so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx