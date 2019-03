Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Autos aufgebrochen

LPI-SHL: Autos aufgebrochen

Suhl - Im Suhler Stadtgebiet waren in der Nacht zu Dienstag (19.03.2019) unbekannte Diebe unterwegs. Ihr Ziel waren neuere BMW-Modelle in der Alten Schmiedefelder und in der Schmückstraße. In insgesamt drei Fahrzeuge brachen der oder die Unbekannten ein und entwendeten die Lenkräder samt Steuerteile und Schaltwippen. Ob die Täter über das Auslesen der Daten in das Innere der Autos gelangten, muss noch geklärt werden. In jedem einzelnen Fall entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro. Möglicherweise sind weitere Fahrzeuge angegriffen worden, von denen die Polizei noch keinerlei Kenntnis hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx