Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Baumstämme entwendet

LPI-SHL: Baumstämme entwendet

Schleusegrund - Ein bislang unbekannter Täter entwendete Baumstämme, die an einem Wegende im Roßbachtal im Schleusegrund abgelegt wurden. Am 05.09.2018 fällte eine beauftragte Firma diese Bäume und legte sie an der besagten Stelle ab, um am 13.09.2018 mit den Abtransport zu beginnen. In dieser Zeit entwendete der Unbekannte ca. vier Raummeter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

