Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Bei Unfall Alkohol festgestellt

LPI-SHL: Bei Unfall Alkohol festgestellt

Meiningen - Am 08.03.2019 gegen 14:00 Uhr kam es in Meiningen in der Eduard-Fritze-Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Befahren der o.g. Sraße wurde ein PKW-Fahrer durch ein gerade ausparkendes Fahrzeug touchiert. Es entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde jedoch bei dem Geschädigten ein Alkoholwert von 0,91 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze eingeleitet.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx