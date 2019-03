Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Beim Kiffen erwischt

LPI-SHL: Beim Kiffen erwischt

Schmalkalden - Nicht schlecht gestaunt oder gar gerochen haben Polizeibeamte am Montagabend, als ein 26-Jähriger in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden an ihnen vorbei lief. Der Mann wog sich in sicherer Entfernung und brannte sich eine vermeintliche Zigarette an. Doch den Polizisten fiel auf, dass er ungewöhnlich lange an seinem Glimmstängel zog. Als sich die Beamten näherten rochen sie schon, dass es keine handelsübliche Zigarette sondern vielmehr ein selbstgedrehter Joint war. Bereitwillig übergab der 26-Jährige ein mit Cannabis gefülltes Überraschungsei und erhielt im Gegenzug eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

